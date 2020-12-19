澳洲智庫：中共影響澳洲中文媒體　利用微信促進審查

根據澳洲戰略政策研究所（ASPI）的新報告，中國共產黨影響澳洲中文媒體，並利用中國社交媒體平台微信促進在澳洲的影響力及審查。

中央社12月18日引入ASPI分析，澳洲24家製作中文新聞的民營媒體機構中，其中4家為中共所擁有或接受中共資金支持的證據，包括澳洲大洋傳媒集團（Australia Pacific Media Group）在內。

澳洲大洋傳媒集團此前曾被批評通過其出版物《大洋時報》（Pacific Times），作為中共的宣傳分支機構。

ASPI指出：「與中共結盟的澳洲媒體，涉及一系列令人擔憂的活動，包括涉嫌政治干預」、「中共的影響力影響所有媒體。中共鎖定個別媒體，同時透過廣告、脅迫及微信操縱市場誘因。」

澳洲廣播公司（ABC）等其他媒體被發現受到中共行動影響，這些媒體透過決定微信上的發布內容，限制與中國政府相違的訊息。

根據ASPI，在澳洲約有3百萬用戶的微信，可能對澳洲中文媒體造成「有史以來觀察到的最重大及最具傷害變化」。

微信母公司是中國科技巨擘騰訊，主要對在中國註冊的用戶進行嚴格內容審查，但對國際帳號沒有同樣限制。

媒體機構在國外可建立微信「官方帳號」，藉此向追蹤者公開發布內容，但微信國際版只准許媒體每月張貼4則內容。報告發現，這一限制迫使澳州媒體機構在中國註冊。

微信最近封鎖了澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的一則貼文，有人擔心其他使用微信的政治人物已被迫自我審查言論。

ASPI報告敦促澳洲政府，對微信進行與Twitter和Facebook等其他社群媒體平台同等的監督，以確保微信符合同等的標準和規定。

ASPI發現的中共影響例子還包括，澳洲中文媒體高曾參加北京支持的論壇和訓練會議，這些媒體機構的擁有人與中國企業有所關聯。

這導致部分媒體集團完全避免發布批評中國政府的新聞、散布假訊息或是雙語媒體傾向在中文翻譯裡省略特定訊息。

ASPI指出，必須加強政府政策，以防止對澳洲媒體的外國影響力。