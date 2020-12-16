澳媒：五眼聯盟考慮在貿易戰中支持澳洲　制裁中國

澳洲媒體12月16日報道，情報組織五眼聯盟（Five Eyes）成員國正考慮合作在中國與澳洲之間的貿易戰中支持澳洲，他們或會制裁中國。

澳洲新聞網站News.Com.au於16日指，五眼聯盟被指正討論在中國將澳洲煤炭加入制裁清單後，他們應該如何回應。報道稱，由澳洲、美國、英國、加拿大及新西蘭組成的五眼聯盟可能會在逐步升級的貿易戰中助澳洲一臂之力，揚言要實施報復式的貿易及經濟制裁。

五眼聯盟：圖為11月27日，中國杭州一名男子正在超級市場選購澳洲酒。（AP）

有不同策略

《每日郵報》澳洲版（Daily Mail Australia）13日報道，五眼聯盟可能會以數種不同的策略回擊中國。其中一個選擇是，所有成員國各自制裁中國貨、農產品及服務。另一個選擇是，澳洲向中國貨加徵報復式關稅，其他成員國會拒絕為中國出口貨彌補差額，以表示支持。

專家：行動應更廣泛

美國前總統小布殊（George W. Bush）的前特別助理格林（Mike Green）對澳洲廣播公司電台（ABC radio），國際對中國行為的回應要比五眼聯盟更廣泛，應該包括北約（NATO）及歐盟。

《每日郵報》澳洲版引述澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網絡政策研究所主任漢森（Fergus Hanson）近日的一份報告指，五眼聯盟應以類似北約第5條款（Article V）的方式回應中國貿易制裁，即針對任何一個成員國發動的攻擊會被視為針對所有成員國的攻擊。