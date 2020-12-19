【新冠肺炎】英媒：英政府或在12月底批准使用阿斯利康疫苗

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英媒12月18日引述消息報道，英國藥物及健康產品監管局（MHRA）會在28日或29日批准在國內使用牛津大學（University of Oxford）及英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。

《每日電訊報》（The Telegraph）18日引述白廳（Whitehall）政府辦公室高級人士的消息指，相信MHRA在21日收到最後的數據後，就會於28日或29日批准使用阿斯利康的疫苗。全國的足球場及其他場地會在2021年1月首周開放，展開當地歷來最大規模的接種計劃。

英國新冠肺炎疫情：圖為11月30日，英國首相約翰遜在雷克瑟姆與牛津大學及阿斯利康製藥公司合作研發的新冠疫苗合照。（Reuters）

《每日電訊報》提及，預料經過周末後，全國已接種疫苗的人數會超過50萬。政府消息稱，一旦阿斯利康疫苗得到政府批准、大型接種中心開放，代表英國人每周接種的疫苗數量可增加至數百萬劑。報道指，這表示政府或可在2021年3月前為2,000萬名最弱勢的人士接種疫苗；亦有可能在2021年夏季前為全國人接種疫苗。

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