莫德納新冠疫苗獲美國批准緊急使用

莫德納公司（Moderna Inc）和國家衛生研究院（National Institutes of Health）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗12月18日獲美國食品和藥物管理局批准緊急使用，成為美國第二款取得授權的新冠疫苗。

專家小組前一日通過建議當局發出授權。食品和藥物管理局局長哈恩（Stephen Hahn）表示，美國現時有兩款預防新冠肺炎的疫苗，形容局方於對抗這場於美國每日造成龐大住院和死亡數目的全球大流行採取了關鍵另一步。

圖為2020年7月27日，莫德納公司和國家衛生研究院進行新冠疫苗臨床實驗，紐約州有護士準備為志願者接種疫苗。（美聯社）

根據後期臨床實驗結果，莫德納疫苗的有效率接近95%，並且沒有嚴重安全憂慮。公司已經與美國政府合作準備周末期間將590萬劑疫苗運送到全國。由於疫苗不需要儲存於極低溫的環境，估計將用於較偏遠的地區，例如鄉郊醫院。

莫德納將於今年向美國政府提供2,000萬劑疫苗，估計明年第一季生產1億至1.25億劑疫苗，其中有8,500萬至1億劑將供應美國。根據協議，公司於2021年6月底前將向美國提供總共2億劑疫苗。

莫德納打算於2021年向美國申請全面使用的授權。這款疫苗也是莫德納公司首款取得監管機構許可的疫苗。歐洲監管機構最快1月6日發出許可。