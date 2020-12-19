【新冠肺炎】歐洲收緊防疫措施　英媒：約翰遜開會商議變種病毒株

聖誕新年假期臨近，但歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然嚴峻，部份國家決定收緊防疫措施。英國《電訊報》報道，首相約翰遜12月18日突然召開會議，商討倫敦和東南地區出現的變種病毒株。

報道指，政府考慮實施出行限制，其中一名消息人士透露，政府有機會限制東南地區和其他地區之間的往來。另一個方案是禁止人往返倫敦上班。東南地區大部份地區12月17日被列入防疫措施的第三級。

政府科學家對來自肯特（Kent）的變種病毒株進行實驗，確認傳染力較原始的變種病毒株強。有科學界的消息人士指，政府官員18日下午獲取有關資料，他們對變種病毒株感到憂慮。白廳消息人士不排除政府將於19日召開記者會，宣布額外限制。

意大利奧地利實施封鎖 瑞典首建議戴口罩

意大利聖誕新年假期大部份時間將實施全面封鎖措施。總理孔特（Giuseppe Conte）宣布，非必要商店將會關閉，工作、健康和緊急原因以外不得外出，但容許單獨探訪年長父母等。12月28日至30日和1月4日商店可以營業，國民也可以外出。但整個假期期間，酒吧和餐廳全部關閉。

奧地利將第三次實施全面封鎖措施。總理庫爾茨（Sebastian Kurz）宣布12月26日至1月17日實施封鎖措施，1月15日至17日將舉行大規則病毒檢測，商店、餐廳、劇院、博物館和學校1月18日重開，但只限對檢測結果呈陰性的國民開放。如果國民沒有接受檢測，封鎖措施期限延至1月24日。滑雪度假村平安夜當日重開，不過酒店和餐廳維持關閉。

國王公開承認抗疫不力的瑞典則實施最嚴格的防疫措施，瑞典公共衛生局首次建議戴口罩，但未有計劃封鎖。首相勒文宣布，非必要公共工作場所例如泳池和圖書館將關閉，直至1月24日，並建議公共交通的乘客於繁忙時間無法保持社交距離的情況戴口罩。高中維持遙距課堂，商場等大型購物場所限制人流，食肆限聚四人。

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