美國議員捲入疑似中國女間諜事件　斯沃韋爾被促退出情報委員會

美國民主黨加州眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）捲入疑似中國女間諜事件。美媒12月18日報道，有共和黨議員要求他退出眾議院情報委員會。

美國公共廣播電台（18日）稱聯邦調查局（FBI）向眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）和眾議院少數黨領袖凱文・麥卡錫（Kevin McCarthy）進行簡報。共和黨籍的麥卡錫會後表示，簡報只是讓他們看到更多問題出現。他唯一肯定地回答的是，斯沃韋爾不應再待在委員會。

民主黨籍的佩洛西未有就簡報發表評論。

斯沃韋爾辦公室回應Axios時稱，他很久之前已將相關資料交予FBI。他與方芳在8年前認識，已有近6年沒見過面。辦公室方面補充說，他不會就報道內容進行參與，因擔心當中涉及可能的機密資訊。

美國傳媒Axios在12月8報道斯沃韋爾與多名加州政客，跟名為方芳（Fang Fang，音譯）的中國女子有連繫。她被指2011年至2015年期間參與中國的情報行動。她身處美國時年齡介乎20多歲至30多歲，以學生身份入讀三藩市灣區的大學。報道引述情報官員指，她於約3年間曾與最少2名中西部的市長發展性或感情關係。

方芳被指2014年有份參與斯沃韋爾競選連任的籌款活動。她也曾為斯沃韋爾的辦公室至少安排了一名實習生。霍士新聞稱有調查員2015年向斯沃韋爾做完防務簡報後，不久他便與方芳切斷連繫。

美國霍士新聞在18日的報道中指出，霍士記者17日在斯沃韋爾家門外訪問他，但斯沃韋爾迴避評論他與方芳的關係是什麼性質。