土耳其一醫院深切治療部發生火警　9名新冠肺炎病人喪生

土耳其國營傳媒12月19日報道，當地南部一間醫院的深切治療部發生火警，導致病房內9名新型冠狀病毒（COVID-19）病人身亡。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，事發於加濟安泰普省（Gaziantep）的私立桑科大學附屬醫院（Sanko University Hospital）深切治療部，一個氧氣樽發生爆炸並引起火警。

醫院聲明指，火勢迅速被撲滅，惟證實有8名年齡介乎56至85歲的病人喪生，而病房內另外14名病人則轉送到其他醫院留醫。衞生部長科賈（Fahrettin Koca）之後指，火警導致9人死亡。

當局正調查意外起因，省政府發言人表示，事件發生於當地時間19日早上4時45分，肇事醫院深切治療部的高壓氧氣裝置發生爆炸，當時病房內一共有19名病人。

截至18日，土耳其有最少198萬人確診，其中當日新增26,410宗個案，並有破單日紀錄的246人死亡，至今全國有17,610人死於疫情。而根據政府數字，當地的深切治療部病床使用率達74%，有醫療組織更指實際情況比官方公布統計的更嚴重。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：