美國政府部門遭黑客入侵網絡事件擴大　蓬佩奧指控是俄羅斯所為

美國聯邦政府多個部門網絡遭黑客入侵的事件擴大，據路透社12月19日引述消息報道，事件中發現有更多機構成為目標，且不單在美國。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月18日稱，俄羅斯「很顯然」是這些行動的幕後黑手。俄羅斯否認涉事。

在這次事件中，美國有至少6個部門遭入侵，包括財政部、商務部、能源部等。路透社則報道，就連一些知名度較低的組織、美國的互聯網服務供應商和亞利桑那州（Arizona）一個縣政府的電腦也遭入侵，亦有來自英國的團體。

蓬佩奧指控俄羅斯

蓬佩奧在接受電台節目訪問時稱「我不能多說，因為我們仍在解密內容，精確地了解是什麼，我敢肯定部分會維持保密。」他又稱「這是一項非常重大工程，我想現在可以說的是，很顯然俄羅斯人參與了這項活動。」

蓬佩奧又形容該入侵行動是明目張膽，使用第三方軟體，在美國政府系統內嵌入惡意程式碼。

圖為2019年9月18日，美國華盛頓的財政部大樓。（美聯社）

美國網絡安全與基礎設施安全局12月17日指出，黑客行動精密複雜，很難察覺，而且難以修復。黑客似乎於3月已經開始行動，利用太陽風公司（SolarWinds）的網絡管理軟件入侵電腦網絡。

俄羅斯否認

俄羅斯駐美國大使館則回應稱，美方指控毫無根據。俄羅斯聯邦委員會國家主權保護委員會主席克利莫夫（Andrei Klimov）表示，敏感部門遭到的網絡攻擊中有48％至52%來自美國。他指，有專家認為，來自美國的攻擊佔全部三分之二。