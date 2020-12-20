英國疫情｜約翰遜：病毒有新變種傳播力高70％　提升倫敦防疫級別

美聯社報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月19日表示，新冠肺炎（COVID-19）病毒的一個新變種正在推動疫情在倫敦與英格蘭南部地區快速傳播，他形容該變種的傳播力較原有病毒高出70%。英國決定提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施級別。

沒證據顯示提高死亡率

約翰遜強調，目前沒有證據顯示變種病毒會帶來更高死亡機率或更嚴重病症，他又稱，沒有證據顯示新冠疫苗對變種病毒的功效會下降。

英國《電訊報》之前已報道，約翰遜12月18日突然召開會議，商討倫敦和東南地區出現的變種病毒株。

圖為約翰遜2020年12月19日舉行記者會講述英國最新的防疫措施，英國政府決定提升倫敦及英格蘭南部多個地區的防疫措施級別（AP）

世衛：科學家將展開研究

英國政府首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）表示，已經向世界衛生組織（WHO）報告變種病毒一事，並稱英國這周疫情加劇的背後，似乎就是變種病毒在加速疫情傳播。科學顧問正根據初步模型得出該結論，並正在繼續分析所有可用的數據。

世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，已在本周收到英方的提醒，她稱這變種與最初在歐洲水貂之間傳播的變種類似，科學家將研究該病毒株，以查看病毒在人體內引發免疫反應的方式會否不同。

美聯社報道稱，病毒會定期發生突變，科學家已發現新冠病毒樣本之間數以千計的不同突變，但其中許多變化都不會影響病毒的擴散程度或患者的病徵嚴重程度。

英提升防疫措施級別

隨着英國疫情升級，約翰遜政府宣布，倫敦及英格蘭南部多個地區將提升防疫措施，級別由現行的3級，進入到新增的第4級，限制更嚴格，在12月19日午夜後，所有非必要商店、理髮店及室內休閒場地都要關閉。

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