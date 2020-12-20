美政府遭黑客入侵事件　特朗普跟蓬佩奧說法不一　反指中國或涉事

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美國聯邦政府指有多個部門遭黑客入侵網絡後，美國官員與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）均把矛頭指向俄羅斯，不過美國總統特朗普（Donald Trump）12月19日就指責是部分媒體誇大事件，他又稱每次發生任何事情，俄羅斯總是先遭指控，但媒體卻不敢討論是中國的可能性，他稱中國或涉及事件。

特朗普在帖文稱，報道假新聞的媒體把這宗黑客入侵事件的真實情況遠遠誇大，他又稱已收到全面匯報，一切已經得到控制。特朗普的這番言論遭認為是淡化黑客入侵事件。

質疑俄羅斯涉事說法

這位美國總統之後又質疑俄羅斯是幕後黑手的說法，他稱「俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯，每次發生任何事總是優先說俄羅斯，這是因為那些糟糕媒體出於財政原因，不敢討論是中國的可能性。（是可能的！）」特朗普未有就此給出任何證據。

蓬佩奧12月18日在一個電台節目上，曾稱「很顯然」是俄羅斯人參與了該些黑客活動。他形容該行動明目張膽，使用第三方軟體，在美國政府系統內嵌入惡意程式碼。

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