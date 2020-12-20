【英國脫歐】英媒：除非歐盟改變立場　否則無法達成貿易協議

英國和歐盟的貿易協議談判仍然膠着。英國傳媒12月19日引述英國政府消息稱，除非歐盟大幅改變立場，否則最後結果會是雙方無法達成貿易協議。

英歐雙方正在兩大議題上出現分歧，包括歐盟在英國水域的捕魚權，以及建立所謂的公平競爭環境，為雙方提供公平的競爭規則。

英國脫歐：圖為12月16日，英國倫敦有反脫歐的示威者揮動歐盟旗幟。（AP）

路透社及英國廣播公司（BCC）19日引述政府消息人士指，「我們需要以尊重英國人民投票贊成的條件為基礎，來達成任何正確的協議。不幸的是，歐盟仍在努力爭取成員國所需的靈活性，並繼續提出與我們獨立性不相容的要求。」

消息人士又稱，他們不能接受無法控制自己法律或水域的協議，「我們正在繼續嘗試採取達成協議的所有可能途徑，但在歐盟（的立場）沒有重大改變的情況下，我們12月31日（脫歐過渡期完結時）將採用世界貿易組織的條款。」

BBC引述歐盟消息人士指，談判正陷入僵局，布魯塞爾並無尋求英國放棄控制其水域，坦言「重點是，如果英國不准許歐盟進入英方水域，歐盟在協議下可以做些什麼，因此最好的辦法是談判一個穩定的准入制度，避免出現相關情況。」

英歐的貿易協議談判所剩時間無多，基於雙方任何協議都需要獲得議會批准，並且需要在最後階段進行談判，預計最終的貿易協議將最有可能在聖誕節之前達成。