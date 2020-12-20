巴基斯坦斥印度向聯合國軍事觀察員開火　印度否認：完全錯誤

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巴基斯坦12月18日指控印度軍方向聯合國軍事觀察員開火，印度同日回應稱，這完全錯誤並與事實不符。事件中無軍事觀察員受傷。

巴基斯坦軍方轄下三軍新聞局（ISPR）當天在一份聲明中表示：「2020年12月18日10時45分，印度軍隊無故在實際控制線（LoC）的Chirikot區開火。印度部隊故意瞄準載有2名軍事觀察員的聯合國車輛」 。

三軍新聞局稱，聯合國軍事觀察員當時正前往Chirikot區的村莊波拉（Polas）與受印方違反停火行為影響的村民互動。

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印度軍隊其後回應事件指他們當天沒有開火，「攻擊聯合國車輛的報道不是真的」。印度軍方消息稱：「來自巴基斯坦一方、關於攻擊聯合國車輛的新報道，是完全錯誤且不符合事實」。

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聯合國秘書處副發言人哈克（Farhan Haq）同日證實的確有車輛被「不明物體」擊中和損毀，沒有人因此受傷，現正調查事件。

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