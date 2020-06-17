印巴在克什米爾激烈衝突　巴基斯坦斥印軍濫射令平民成攻擊目標

克什米爾（Kashmir）地區一直存有領土爭議問題，印度與巴基斯坦兩軍分別在6月9日、10日、14日和16日於印巴實際控制線附近發生衝突，期間雙方交火。巴基斯坦軍方16日批評，印度軍隊在衝突期間開槍濫射，導致平民成為攻擊目標。

克什米爾地區的局勢一直緊張。圖為2020年6月17日，印度軍人在克什米爾站崗。（Reuters）

印方指控巴基斯坦軍方16日分別在克什米爾的登格達爾（Tangdhar）及瑙金（Naugam）地區違反停火協議，巴方更用迫擊炮及其他武器攻擊印軍。兩軍在兩地交火，持續數小時。

巴基斯坦軍方則指控印軍16日在巴基斯坦旁遮普省（Punjab）鄰近印巴實際控制線的地方違反停火協議，並在兩軍交火期間濫射，令平民受攻擊。巴軍指，一個名叫侯賽因（Babar Hussain）的平民因此受傷。

早於6月14日，印度又稱巴基斯坦軍人在旁切縣（Poonch）印巴實際控制線附近與他們交火時，殺害了一名印方軍人，另外3名印軍也受傷。《印度斯坦時報》6月11日引述印度軍方官員的話報道稱，巴基斯坦10日晚間在實際控制線的拉賈烏里縣（Rajouri）發動炮擊，造成1名印度士兵死亡、1名平民受傷。

印度及巴基斯坦在克什米爾有領土爭議。圖為2020年6月17日，印度軍方的車隊經過克什米爾地區的情況。（Reuters）

在6月9日，巴方曾稱印度軍隊在簡羅德（Jandrot）地區的邊境開火，令4名平民受傷。巴方11日傳召一名印度外交官，以示抗議。

巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）14日呼籲印度政府不要專注於向每個鄰國挑起邊境衝突，表現得有如擴張主義國家一樣。他建議印方將焦點放在援助國內貧民、被壓迫的人及少數族裔上。