【新冠肺炎】12月18日美國確診逾40萬　創全球單日新增最高記錄

美國疾病控制和預防中心（CDC）12月19日公布的新冠肺炎（COVID-19）疫情數據顯示，18日全美報吿新增新冠確診病例達403,359個，以近一倍的增幅，再次刷新全球範圍內一國單日新增確診病例數最高紀錄。新增死亡病例2,756個。

美國疾病控制和預防中心12月19日公布的數據顯示，18日全美報吿新增新冠確診病例為403,359個，17日新增確診病例230,953個，18日確診病例約為前一日的一倍。此前，美國單日新增確診病例數最高紀錄為11日報吿的244,011個。對於18日確診病例數翻倍一事，中心並未解釋具體原因。

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數據還顯示，截至12月18日，美國過去7天平均日增新冠確診病例近240,000個，創疫情暴發以來新高。過去7天平均日增死亡病例數接近2,600個。

美國華盛頓大學衛生統計評估研究所最新發布的疫情模型預測結果顯示，美國單日新增死亡病例還將繼續增加，到2021年1月中旬將超過每日3,750個。到2021年4月1日，美國累計新冠死亡病例可能達到562,000個，這意味着2021年4月前還將出現20多萬死亡病例。

根據Worldometers世界實時統計數據顯示，截至12月20日11時45分，美國累計確診病例18,078,009個，累計死亡病例323,404個。