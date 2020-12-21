中歐貿易談判在市場准入取得進展　人權問題成最大障礙

美國媒體《政治報》網站（Politico）歐洲版報道，歐盟正與中國就貿易談判進入最後階段，歐盟成功取得中國放寬歐洲企業進入中國市場的妥協，但有指歐盟國家不滿中國近日愈來愈差的人權現狀，提出反對。

圖為9月14日，歐盟與中國召開峰會，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）正在透過視象會議發言。（Getty）

報道指歐盟取得北京承諾，取消部分針對外國企業的限制，包括外國公司對特定業務的所有權，並增加歐盟企業對市場，特別是銀行及金融服務的准入。放寬限制意味歐盟企業無須與中國合作夥伴分享利潤，直接在中國出售他們的產品。

中國談判團隊對過去兩周與歐盟的談判表示取得理想的進展，雙方達成具體成果。歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）21日將嘗試與中國國務院副總理劉鶴達成協議。

不過，報道指北京方面反對歐盟提出，要求對強制勞動作出有約束力的承諾，這會成為協議在歐盟會議上通過的最大絆腳石之一。歐盟不滿中國在人權方面，特別近日針對香港反對派及新疆維維吾爾族人士的打壓。

歐洲議會早前通過決議，譴責對中國維吾爾族，哈薩克族和其他少數族裔的任意拘留、酷刑和監視。有國家已表明會對中歐貿易協議表示反對。

另外，報道亦指有擔心中歐簽署貿易協議，會與歐盟有意與中國減輕經濟上的依賴相背而行。但考慮新冠疫情對歐盟經濟造成的龐大影響，歐洲多國傾向依賴與中國貿易加快經濟復甦。