王毅釋放積極訊號：中歐投資協定有望達成一致

中歐投資協定談判進入關鍵時刻，中國外長王毅12月21日在北京集體會見歐盟及27個成員國駐華使節時說，中歐雙方有望達成一致。

中國外交部12月21日發表聲明稱，王毅在會晤中說，2020年是極不平凡的一年，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情給全世界帶來巨大沖擊。

王毅表示，今年也是中國同歐盟建交45周年，是中歐關係的大年。中歐關係克服疫情影響，取得重要進展。中歐相互支持幫助，積極開展抗疫合作。雙方成功召開中歐領導人會晤、中德歐領導人會晤，為中歐關係健康發展提供戰略指引。務實合作成為中歐關係發展中的亮點，中國首次成為歐盟第一大貿易伙伴，雙方正式簽署中歐地理標誌協定，中歐投資協定有望達成一致，雙方決定建立綠色、數字兩個高層對話機制。

王毅強調，實踐再次證明，中歐合作遠大於競爭、共識遠大於分歧，中歐是互利合作的夥伴。不管國際風雲如何變幻，中歐都應當把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調，妥善管控處理分歧。

他還指出，2021年是中國「十四五」規劃開局之年，也是歐盟實施大規模復甦計劃的啟動之年。中歐關係面臨重要機遇。雙方應抓住機遇，趁勢而上，開展全方位合作。

中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。2020年9月14日，中國國家主席習近平在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同舉行視頻會晤。中歐領導人確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。

美國政治新聞網站Politico在12月19日報道稱，中歐接近於達成協議。布魯塞爾和北京的談判人員在相互進入對方市場方面取得突破，歐盟委員會執行副主席東布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）將在12月21日嘗試與中國國務院副總理劉鶴達成協定。