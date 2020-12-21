【新冠疫苗】歐洲批輝瑞-BioNTech疫苗：很可能預防到新病毒變種

歐洲藥物管理局（European Medicines Agency，EMA）12月21日開會後，批准美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的緊急使用授權。

EMA在進行閉門會議後稱建議讓年逾16歲以上人士接種輝瑞-BioNTech疫苗，但倘用在孕婦身上，須因應個別個案檢視。此外EMA稱，疫苗很可能預防到新病毒變種。

美聯社12月21日引述EMA局長稱歐盟委員會（European Commission）料在當地時間21日批准。路透社12月21日稱，由此歐洲會在1周內可讓民眾接種。

疫苗獲得EMA首肯之後，最終還需要歐盟委員會點頭，預計會在數天內實現。委員會通常都採納EMA的建議。

歐洲新冠肺炎疫情：圖為12月21日，位於比利時皮爾斯的輝瑞廠房玻璃窗上，有人貼上「新年快樂＃科學將取勝」的字樣。（AP）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已視12月27日至29日為區內國家開始接種的目標日期。包括德國、奧地利及意大利稱已計劃自27日起進行接種。

區內國家會分階段為民眾進行注射，前線醫護人員、居於護老院的長者將是優先接種的人。大部分的國家接種計劃中，預料普羅大眾在2021年第一季完結前都未能獲得疫苗。

歐盟27國的目標是讓區內4.5億的人口中，70%接種疫苗。

輝瑞-BioNTech疫苗在歐盟藥品管理局獲得緊急使用授權，意味歐洲部分國家已在追上美國及英國的進度。美、英分別在12日及8日開始進行接種。

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