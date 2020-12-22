歐洲議會或因新疆問題否決中歐投資協定　中國反駁

中歐投資協定有望於2020年年底達成，但是歐洲議會可能因為新疆人權問題否決該協定。中國外交部12月22日表態說，新疆不存在人權問題。

在中國外交部12月22日的記者會上，有美國媒體記者就中歐投資協定談判即將完成提問說，中國着急和歐盟達成投資協定有何外交含義？是否是為了在拜登（Joe Biden）上任前和歐盟提升關係？歐盟內部有聲音要求歐洲議會拒絕認可該協定，除非中國在新疆強迫勞動問題上做出承諾。中方對此有何評論？

對此，發言人汪文斌回應說，中歐合作遠大於競爭，共識遠大於分歧。中歐是互利合作的夥伴，雙方關係具有強大的生命力。不管國際風雲如何變幻，中歐都應當把握好對話合作的主導面和互利共贏的主基調，妥善管控、處理分歧，推動中歐全面戰略伙伴關係行穩致遠，為世界注入更多的穩定性。中方在中歐關係問題上的立場是明確和一貫的。

汪文斌還強調，關於第三個問題，新疆根本不存在什麼強迫勞動的問題。有關的說法沒有根據，是對新疆和中方的抹黑之詞。「昨天外交部舉行了新疆維吾爾自治區政府涉疆問題的新聞發佈會，建議你可以看一下有關的報道。」

中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。

2020年9月14日，中國國家主席習近平在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同舉行視像會晤。中歐領導人確認加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。

美國政治新聞網站Politico在12月19日報道稱，中歐接近於達成協議。布魯塞爾和北京的談判人員在相互進入對方市場方面取得突破。

報道指出，歐盟官員現在表示，中國政府拒絕批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動的標準，將使歐洲議會在政治上難以投票支持中國政府。歐洲議會的支持對該協定的生效至關重要。

但是在9月14日的中歐領導人峰會上，習近平曾就人權問題強硬表態。他說，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好。各國首先應該做好自己的事情。相信歐方能夠解決好自身存在的人權問題。中方不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。