中國投資協定談判或將迎來突破　拜登團隊籲與歐盟討論

中國和歐盟有望在2020年年內完成中歐投資協定談判，這將是中國取得的又一個外交勝利。美國當選總統拜登（Joe Biden）的團隊12月21日在Twitter發文表態。

美國當選總統拜登提名的國安顧問沙利文（Jake Sullivan）12月21日晚在Twitter上轉發了一條關於中歐投資協定有望在2020年年內達成的新聞。

他在推文寫道，拜登與賀錦麗團隊對於跟歐盟提早進行諮詢是歡迎的，稱兩者可就中國的經濟操作方面的共同關切事情討論。

The Biden-Harris administration would welcome early consultations with our European partners on our common concerns about China's economic practices. https://t.co/J4LVEZhEld — Jake Sullivan (@jakejsullivan) December 22, 2020

拜登已經贏得了2020年的美國大選，他即將於2021年1月20日正式宣誓就職。他上台後面臨的首個重大挑戰就是美國的新冠肺炎（COVID-19 ）疫情。許多分析認為，拜登將忙於應對美國國內疫情，中國因此將獲得一些戰略窗口期。

中歐投資協定談判啟動於2014年，內容包括准入前國民待遇、負面清單管理、國有企業競爭中立、高端服務業開放等。2020年9月14日，中國國家主席習近平在北京同歐盟輪值主席國德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同舉行視頻會晤。中歐領導人確認加快中歐投資協定談判，實現2020年年內完成談判的目標。

美國政治新者聞網站Politico在12月19日報道稱，中歐接近於達成協定。布魯塞爾和北京的談判人員在相互進入對方市場方面取得突破。但有媒體12月20日報道稱，多位外交消息人士表示，他們相信，歐盟和中國可能在2020年年底前達成協定。

中國外長王毅12月21日在北京集體會見歐盟及27個成員國駐華使節時也說，2020年也是中國同歐盟建交45周年，是中歐關係的大年。中國首次成為歐盟第一大貿易伙伴，雙方正式簽署中歐地理標誌協定，中歐投資協定有望達成一致，雙方決定建立綠色、數字兩個高層對話機制。

王毅會見歐盟駐華外交官，透露中歐投資協定談判進展（點擊圖集瀏覽）：

報道指出，中國與歐盟之間這一具有政治象徵意義的舉動，發生在拜登即將就任美國總統的一個月之前，此舉對拜登重振跨大西洋夥伴關係以對抗中國的希望是一個打擊。

在中歐投資協定之前，中國已經於11月15日同東盟10國、日本、韓國、澳洲以及新西蘭簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。這標誌着全球最大的自貿協定的誕生。中國取得的這些成績勢必給未來的拜登政府帶來壓力。

《紐約時報》認為，RCEP覆蓋了22億人口，比以往任何一個區域自由貿易協定覆蓋得都多，有可能幫助中國進一步鞏固其作為周邊經濟主導力量的形象。