英國變種病毒｜疫苗競賽　英藥商稱產品對新變種病毒有效

英國製藥商阿斯利康（AstraZeneca Plc）週二表示，其COVID-19疫苗應對新的冠狀病毒變種有效，並全面探究該變種。美國輝瑞和Moderna公司正在測試他們的新型冠狀病毒疫苗是否能抵抗英國病毒變種，預計兩週內有結果；年底前美國將向歐盟國家供應最少1,250萬劑疫苗。

2020年11月23日，阿斯利康和牛津大学宣布其新冠疫苗有效性高达90%。（维基百科公有领域）

英國製藥商阿斯利康（AstraZeneca Plc）週二表示，其COVID-19疫苗應對新的冠狀病毒變種有效，並全面探究該變種。該公司代表在一封電子郵件中說：AZD1222（阿斯利康的候選疫苗）包含SARS-CoV-2病毒棘突蛋白蛋白的遺傳物質，在這種新病毒株中看到的遺傳密碼變化似乎並未改變棘突蛋白的結構。通過接種疫苗，人體免疫系統被訓練到可以識別棘突蛋白的不同部分，遇到病毒時可將之消滅。

被稱為B.1.1.7譜系病毒變種，肆虐英國造成混亂，引發連串旅行禁令，並破壞其與歐洲的貿易。英美藥品生產商正爭先恐後測試各自COVID-19疫苗對新型快速傳播病毒變種的效用。

德國生物科技公司正測試其與輝瑞公司合作開發的COVID-19疫苗對高感染性冠狀病毒新株的有效性，將在兩週內有結果。Moderna未來幾週也會進行更多測試，希望疫苗誘發的免疫力能夠抵禦最近在英國病毒變種。

在周一獲監管機構批准後，歐盟加大疫苗接種達到前所未有的規模。預計年底前美國能交付歐盟訂購2000萬劑疫苗中的一半以上，足以為該地區625萬人接種。在英國已有50萬高危人群接受了第一劑輝瑞疫苗。

美國輝瑞疫苗：圖為12月14日美國紐約長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center，暫譯）一名醫生準備為深切治療部的護士接受注射。（AP）

英國製阿斯利康牛津疫苗被認為對低收入和氣候炎熱的國家至關重要，因為它便宜、易於運輸並可以在一般冰箱溫度下長期保存。其在英國和巴西的後期試驗數據顯示，對接受兩劑全劑量的試驗參與者有62％的功效，對先接受一半再全劑測試人群的功效更高達90％。路透社周二報道印度可能會在下週批准阿斯利康的疫苗用於緊急用途，

（綜合外電報導）