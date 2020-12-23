美聯社：2020年美國死亡人數將創新高　較2019年增長40萬人

美聯社報道，2020年將成為美國歷史上死亡人數最多的一年。有數據顯示，預計美國全年死亡總人數將超過320萬人，較2019年增長40萬，是自1918年以來增長幅度最大的一年。 美國疾病控制與預防中心（CDC）專家安德森（Robert Anderson）預計，2020年美國民眾的平均預期壽命可能較過去下降3年。

新冠肺炎疫情在美國國內的擴散速度正日益加快。圖為7月6日美國休斯頓一家醫院內的醫護人員救治新冠確診病人時的情景。（AP）

美聯社12月22日報道，根據一些初步統計數據顯示，2020年將是美國歷史上死亡人數最多的一年，預計全年死亡人數可能會超過320萬人，較2019年官方統計的死亡人數增長40萬，增幅接近15%並創下自1918年以來最高紀錄。其中新冠肺炎（COVID-19）是造成美國民眾死亡的第三大死因，位於心臟病和癌症之後。

報道指出，新冠肺炎直接或間接地導致了很多美國民眾死亡，因為與往年數據相比，今年死亡人數增幅過高。

以2019年為例，這一年美國全年死亡人數較2018年增加了1.6萬，遠低於40萬的水平，而過去正常年份的死亡人數增幅通常在2萬至5萬區間，原因主要是人口老齡化以及總人口基數逐年增加等。

美國疾病控制與預防中心（CDC）專家安德森（Robert Anderson）稱，2020年美國民眾的平均預期壽命可能較過去下降3年。

美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至目前，美國累計確診新冠肺炎病例數為18,134,027例，其中321,698例死亡。