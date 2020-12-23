【納瓦爾尼中毒案】俄羅斯反擊歐盟　擴大制裁歐盟官員名單

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑遭落毒的事件，引發俄羅斯與歐盟之間的外交風波。繼歐盟制裁俄方人員後，俄國12月22日表示，歐盟做法斷然不可接受，決定擴大針對歐盟官員的「黑名單」，禁止名單上的人入境俄羅斯。

俄羅斯外交部發出的聲明，未有提及俄方制裁的具體對象，但指出會把在歐盟內部參與推動對俄制裁者，把他們加入名單。

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聲明還稱，俄羅斯外交部已向德國、法國、瑞典外交代表機關館長和歐盟駐莫斯科代表處發出口頭照會，通報俄方措施。

歐盟之前在10月15日宣布，就納瓦爾尼中毒事件制裁6名俄羅斯官員及一間國營科學研究中心，涉事官員包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的多名親信，包括俄羅斯總統辦公廳內政局局長亞林（Andrei Yarin）、俄羅斯國防部副部長波波夫（Pavel Popov）等。

納瓦爾尼8月因懷疑中毒而陷入昏迷後，先獲送到俄羅斯鄂木斯克（Omsk ）的醫院接受治療，其後再被轉送到德國的沙里泰大學醫院留醫。德國政府指，納瓦爾尼所中的毒屬於諾維喬克組群（Novichok group）的毒劑。但俄羅斯則指沒有發現納瓦爾尼中毒的痕跡。

禁止化學武器組織（OPCW）之後在10月6日確認，在納瓦爾尼的血液樣本內驗出「諾維喬克」。