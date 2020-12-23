【英國變種病毒】世衛召開緊急大會　討論英國疫情

英國出現的變異新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）引起廣泛關注，歐洲多國已採取了封鎖禁令。但法國12月23日宣布解除對英國所實施的貨運禁令。世界衛生組織（WHO）也將於23日召開大會，召集成員國商討針對變異新冠病毒的對策。

法國將於23日重新對來自英國的乘客開放邊境，結束因為防止變異新冠病毒株入境而實施的邊境管制措施。同一天，英國與法國達成協議，允許法國和其他歐盟居民返回歐洲各國，但條件是他們必須擁有過去三天內新冠檢測陰性的證明。

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英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，「我們會確保12月23日開始在多個地點發放新冠測試劑，但這個過程可能會需要兩天至三天的時間。」

法國對英國進行邊境管制的決定已造成諸多不方便。在英國肯特郡，超過1,500輛貨車滯留在高速公路上。在距離歐洲大陸最近的英國東南部的多佛港（Dover），有數百輛卡車寸步難行，司機們紛紛對這一突如其來的禁令表達了強烈不滿。

針對這一變異新冠病毒株，世衛組織將於12月23日召集成員國召開會議，會議中將討論如何應對該變異病毒帶來的威脅。世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）在Twitter上發文表示，「在全球獲得更多關於變種新冠病毒的資訊前，通過限制旅遊來防止病毒傳播是正確的做法。」

不過，世衛也吿誡各國不要對變異新冠病毒過於恐慌，因為病毒株變異是新冠肺炎會出現的正常現象。世衛還稱讚英國找出了這一變異的新冠病毒。世衛重申，目前沒有足夠證據證實，是否該變異的新冠病毒會影響新冠疫苗的功效。