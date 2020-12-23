【英國變種病毒】倫敦一夜封城民眾爭相逃出　富豪真正另闢蹊徑

新冠病毒變異在英國引起了巨大恐慌，封城消息一宣布，大量倫敦居民通過鐵路、公路等方式上演「大逃亡」。然而，富人們卻不慌。由於私人飛機不受航空旅行禁令影響，所以他們可以包機回家過節。

據今日俄羅斯（RT）12月22日報道，隨着英國境內新冠變異病毒傳染性增強，倫敦在聖誕節前夕宣布封城，20日起，倫敦及周邊地區防控級別也已升至最高級別四級，目前已有約40個國家不同程度地與英國斷航。大量倫敦居民想趕在節前「逃離」倫敦，火車站等交通集散地人滿為患。而對於富人來說，過節似乎更容易一些，他們可以選擇包機來規避限制措施。

大批英國民眾離開倫敦，街道上異常冷清（點擊大圖瀏覽）：

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據全球飛機租賃公司「航空夥伴」（Air Partner）首席行政總裁巴法（Mark Baffa）介紹，過去幾天，私人飛機租賃服務需求激增。「除了為個人和家庭提供私人飛機租賃服務外，公司還為企業提供大飛機的包機服務，即便商業航班被取消了，企業仍能將員工送回家過聖誕節。」

We are continuing to see an increase in air freight enquiries with delays expected on goods entering the UK after the Brexit transition period ends. With almost 60 years』 experience and our experts available 24/7, we can support your logistic requirements. https://t.co/mjzq9BnqOr pic.twitter.com/c5P7El1gjf — Air Partner (@AirPartner) December 15, 2020

據報道，約40個國家不同程度地與英國斷航，但這些限制不適用於私人包機。在倫敦宣布封城之前，私人飛機租賃需求就一直上升，因為許多企業在為年底可能的無協議脱歐儲備貨運能力。

報道指出，2020年航空業受疫情影響需求大幅下降，但私人飛機運營商的業績卻普遍好於商業客運航司。Air Partner表示其上半年稅前利潤按年增長近220% ，創下歷史新高。

報道稱，那些花不起5位數錢快速穿過英倫海峽的人諷刺地指出，有錢人的生活是多麼簡單。