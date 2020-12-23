【英國變種病毒】倫敦一夜封城民眾爭相逃出　富豪真正另闢蹊徑

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新冠病毒變異在英國引起了巨大恐慌，封城消息一宣布，大量倫敦居民通過鐵路、公路等方式上演「大逃亡」。然而，富人們卻不慌。由於私人飛機不受航空旅行禁令影響，所以他們可以包機回家過節。

據今日俄羅斯（RT）12月22日報道，隨着英國境內新冠變異病毒傳染性增強，倫敦在聖誕節前夕宣布封城，20日起，倫敦及周邊地區防控級別也已升至最高級別四級，目前已有約40個國家不同程度地與英國斷航。大量倫敦居民想趕在節前「逃離」倫敦，火車站等交通集散地人滿為患。而對於富人來說，過節似乎更容易一些，他們可以選擇包機來規避限制措施。

大批英國民眾離開倫敦，街道上異常冷清（點擊大圖瀏覽）：

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據全球飛機租賃公司「航空夥伴」（Air Partner）首席行政總裁巴法（Mark Baffa）介紹，過去幾天，私人飛機租賃服務需求激增。「除了為個人和家庭提供私人飛機租賃服務外，公司還為企業提供大飛機的包機服務，即便商業航班被取消了，企業仍能將員工送回家過聖誕節。」

據報道，約40個國家不同程度地與英國斷航，但這些限制不適用於私人包機。在倫敦宣布封城之前，私人飛機租賃需求就一直上升，因為許多企業在為年底可能的無協議脱歐儲備貨運能力。

報道指出，2020年航空業受疫情影響需求大幅下降，但私人飛機運營商的業績卻普遍好於商業客運航司。Air Partner表示其上半年稅前利潤按年增長近220% ，創下歷史新高。

報道稱，那些花不起5位數錢快速穿過英倫海峽的人諷刺地指出，有錢人的生活是多麼簡單。

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