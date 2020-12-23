美國-以色列代表團抵摩洛哥　簽署關係正常化協議

美國與以色列代表團12月22日與摩洛哥（Morocco）簽署協議，強化以摩關係正常化。

由美國總統特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）率領的代表團，和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的安全顧問本沙巴特（Meir Ben-Shabbat）22日搭乘以色列與摩洛哥第一架直航商業客機，從特拉維夫來到摩洛哥首都拉巴特（Rabat）。

摩洛哥12月10日成為繼阿聯酋（United Arab Emirates）與巴林（Bahrain）之後，2020年第3個在美國斡旋下和以色列關係正常化的國家，蘇丹（Sudan）也已答應跟進。

美以代表團22日王宮與摩洛哥國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）見面，之後簽署三邊宣言，盛讚特朗普12月10日承認摩洛哥對西撒哈拉（Western Sahara）爭議區「主權」之舉；各界普遍認為這是拉巴特恢復與以色列關係的交換條件。惟這是不被聯合國及國際社會廣泛承認的。

以摩所簽宣言稱，兩國的航空交通及金融系統會連繫起來、外交護照持有人豁免簽證、以及供水管理等。本沙巴特稱「合作（的可能）是無限的……在航空交通、創新、醫療及農業。作為朋友及夥伴的我們，會在這個區域做出改變。」他也邀請穆罕默德六世前往訪問以色列。