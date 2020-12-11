美國宣布促成摩洛哥與以色列關係正常化　近4個月內第4國

美國總統特朗普（Donald Trump）12月10日宣布，北非國家摩洛哥（Morocco）與中東國家以色列同意外交關係正常化，他形容這是中東和平的重大突破。這是近4個月以來，第4個宣布與以色列關係正常化的阿拉伯國家。根據協議，美國將承認摩洛哥在西撒哈拉爭議地區的領土主張。

美國白宮表示，特朗普12月10日與摩洛哥國王穆罕默德六世（Mohammed VI）通電話，正式確定協議。

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

特朗普發文表示，今天是又一具有歷史性、出現突破的日子，他稱兩名偉大盟友以色列與摩洛哥同意建立全面外交關係，形容是中東和平的重大突破。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）歡迎這個協議，並稱這是另一和平之光，他稱兩國將有直飛航班及啟動外交使團。

摩洛哥成為自2020年8月以來第4個與以色列關係正常化的阿拉伯國家，之前三個是阿聯酋、巴林與蘇丹。