英國發現與南非有關的新變種病毒個案　收緊針對南非入境限制

英國與南非先後宣布發現變種的新冠肺炎（COVID-19）病毒後，英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）12月23日表示，英國從2個與南非有關的確診個案中，檢測到變種新冠病毒，形容傳染力更高，對此表示高度關注。英方決定收緊針對南非的旅遊入境限制。

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夏國賢表示，得益於南非令人印象深刻的基因排序能力，令英國得以發現2宗變種新冠病毒的病例。南非政府之前在12月18日宣布，該國發現一種新冠病毒新變種，該變種病毒株似乎較過去一直散佈的病毒感染更多年輕人。

據英方所指，2名確診個案都曾與到訪過南非的人士密切接觸，如今他們的密切接觸者都開始接受隔離。

英格蘭公共衞生局執行總監霍普金斯（Susan Hopkins）表示，南非的變種病毒與英國的變種病毒非常不同，屬不同突變，她稱「兩者看來的傳染力都更高」。夏國賢稱，南非的變種病毒看來比英國的突變得更多。

英方決定立即收緊針對南非的旅遊入境限制，至於過去14日內曾到南非者，需要展開隔離。

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