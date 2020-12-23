拜登團隊對中歐投資協定表達擔憂　劉鶴與歐盟會議據報被推遲

中歐投資協定正遭遇重重阻力，禁止強迫勞動條款成為反對的中心，美國候任總統拜登（Joe Biden）的陣營對歐盟施壓，暗示應暫緩與中國達成中歐投資協定。據報中國副總理劉鶴與歐盟的會議被推遲。

2020年11月24日，拜登的國家安全顧問提名人沙利文在特拉華州威爾明頓發表講話。（AP）

美國候任總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）12月21日晚在Twitter發表一條推文，引用了一篇有關擬議中的中歐投資協定的報道。沙利文敦促「就我們對中國經濟行為的共同擔憂，儘早與歐洲夥伴進行磋商」。

美國彭博社12月22日稱，歐盟正面臨着愈來愈大的壓力，要求其放慢與中國達成具有重要性的中歐投資協定的步伐，因為與中國政府達成任何形式的未能解決強迫勞動問題的協議都遭到愈來愈大的反對。

中歐雙方都將協定最後期限定在2020年年底，但如果北京方面在對待勞工的關鍵要求上拒絕讓步，談判仍有可能陷入僵局。

美國政治新聞網站Politico歐洲版12月22日發表分析文章稱，隨着美國施加壓力，中歐投資協定受阻。

文章稱，歐洲試圖在2021年1月前與北京達成中歐投資協定的努力，可能會損害其在人權問題上的信譽，也會損害其與即將上任的拜登政府的合作。

中國和歐盟在2020年年底前達成具有里程碑意義的中歐投資協定的可能性似乎愈來愈小，因為包括美國在內的反對聲音愈來愈大，反對任何未能解決強迫勞動問題的協議。

據了解談判情況的人士透露，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國副總理劉鶴原定於當地時間22日上午舉行的會談被推遲。

歐盟成員國代表於當地時間22日下午開會時，也取消了對中歐投資協定的討論。