特朗普要求紓困方案加碼　佩洛西建議他敦促共和黨議員同意

美國新一輪刺激經濟方案規定未來將一次性向年收入7.5萬美元以下的個人提供600美元救濟金，美國總統特朗普（Donald Trump）要求國會修改該方案，提高金額至2,000美元，他目前未簽署法案。 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）12月23日敦促特朗普簽署法案，又建議特朗普去敦促共和黨議員同意接受2,000美元的要求。

佩洛西12月13日在社交媒體推特（Twitter）上表示，「總統先生，請簽署法案以便讓政府保持開放！敦促麥康奈爾（Mitch McConnell）與麥卡錫（Kevin McCarthy）同意民主黨提出的要求，將個人補助金上調至2,000美元。如果這樣做就可以在平安夜當天的中午完成這件事。」

That』s why Mike was number one in his class at West Point! https://t.co/hldYAphqmM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

美國國會12月21日通過新一輪規模達9,000億美元的紓困法案，其中包括向美國民眾發放總計1,500億美元的救助金，每位個人可得600美元的現金，以及向失業者提供每周近300美元的救濟金等。其中前者引發較大爭議，「600美元不夠」一詞衝上Twitter熱搜榜。

政府停擺風險

12月22日，總統特朗普發表講話，要求國會將個人補助金從600美元提高至2,000美元，否則他可能不會簽署該方案。

路透社報道，若然紓困方案未能通過，美國政府大部分部門將因欠缺資金而在下周開始停擺，而這時正是官員忙於分發疫苗與抗疫工作的時候。

↓想知道疫情期間其他國家民眾的生活，請點擊放大觀看：