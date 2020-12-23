抗疫救助｜特朗普向佩洛西靠攏　拒簽法案背後有何盤算？

美國總統特朗普（Donald Trump）12月22日突然決定，拒絕簽署國會兩院12月21日晚通過的9,000億美元新冠肺疫情救助方案。這一決定令外界頗為意外，尤其是共和黨人對此倍感尷尬。民主黨人則喜出望外。那麼，特朗普拒絕簽署當前救助方案的真正目的是什麼？

特朗普批評該方案包含了太多對外援助，不足以緩解美國民眾所面臨的艱難困境，是一種「恥辱」。他隨即要求國會兩黨修改法案，將每人600美元的現金補助額度提高至2,000美元，或者一對夫妻4,000美元。

按照國會之前達成的救助方案，美國聯邦政府將直接為美國民眾提供600美元的支票、每周300美元的額外聯邦失業救濟、以及對學校、疫苗分發和小型企業提供額外援助。美國國會將把該救助方案打包在1.4萬億美元支出法案當中。該法案將在2021年9月底之前為各項政府計劃提供資金。

這也是共和黨和民主黨數月談判以來妥協後的結果。民主黨最初的方案是3.4萬億美元的援助計劃，其中包括支援各州及地方政府1萬億美元「救災」資金。但參議院領袖麥康奈爾（Mitchell McConnell）堅持在上半年已通過的2.8萬億美元方案外，只會額外最多支持5,000億美元的救助方案。

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let』s do it! https://t.co/Th4sztrpLV — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020

現如今特朗普要求提高對個人和夫妻的補貼額度，讓參議院共和黨人和美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）比較尷尬。因為他們之前一直反對大額度的援助方案。姆努欽甚至稱讚該救助方案是自己的一份「生日禮物」。而眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則對特朗普這一主張大加讚賞，稱眾議院將在12月24日就特朗普這一提議展開討論。

分析認為，9,000億美元的救贖計劃的確不足以緩解民眾關切。很多政客也認為，對於半年來陷入貧困的800多萬民眾來說，該方案無法解決美國的經濟和衛生困境。此時特朗普拒絕簽署該方案，主要還是一種政治姿態，而非真正意義上在乎抗疫救助。更何況，此類救助方案對美國經濟的刺激作用有限。特朗普在乎的是疫苗和真正意義上的經濟刺激方案。

特朗普反對方案中對其他國家和非法移民家庭的援助，還是為了迎合自己的支持者。而且，媒體一直說特朗普半年來並未直接介入國會有關疫情救助方案的談判，他現在旗幟鮮明地反對簽字，目的也是為了凸顯自己的角色。他就是要吿訴自己的支持者，包括民主黨選民，他始終在為他們爭取利益。

這也是特朗普離任前的領導模式，意味着他將會最大限度地利用自己的職權，取悦自己的基本盤。當然，這種政治姿態不會持續很久，預計新的方案會在聖誕節前通過。

2020年7月20日，美國總統特朗普和參議院多數黨領袖麥康奈爾在白宮會面，討論抗疫救助方案。自那以後，特朗普很少就國會兩黨談判施壓共和黨人。（AP）

而且，即將離任的美國司法部長巴爾（William Barr）堅稱美國大選沒有選舉舞弊，也沒有理由成立特別檢察官調查拜登兒子亨特（Ｈunter Biden），這都讓特朗普對華府共和黨精英很失望。現在，他仍然寄望眾議院100多名共和黨人和地方共和黨人推翻個別州選舉結果，以此削弱當選拜登的合法性和執政權威。

在這種背景下，特朗普拒絕簽字、提出新的補助額度，就是要和共和黨傳統建制派劃清界限。

目前9,000億美元的救助方案實際上是兩黨温和派或中堅力量推動的結果。他們促使參眾兩院領袖適當做出讓步，認識到民眾之需，而非一味地和白宮玩弄政治。比如，今年贏得連任的共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）就是這樣的議員，她也是拜登新政府倚重的合作對象。這類中間派議員應該更多地倒逼黨內領導層做出改變。

比如，這次9,000億的救助方案，也包含了一個350億的氣候變化方案，受到一些共和黨人的支持。看來，只要解決了經濟關切，共和黨人也會支持拜登新政府應對氣候變化問題。這意味着共和黨温和派或中間派力量已經開始和特朗普切割。