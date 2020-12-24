英國脫歐｜英國歐盟宣布達成貿易協議　結束9個月來膠着談判

英國與歐盟12月24日均宣布，兩方的貿易協議已經達成。英國首相約翰遜（Boris Johnson）在Twitter發文稱「協議達成了」（The deal is done），歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則形容，這個協議是「公平、平衡與正確」。

約翰遜舉行記者會時表示，有關協議將能夠穩定英國與歐盟之間的關係，「我認為我們在這裏所獲得的，是建立新的長期友誼和夥伴關係基礎，可以穩定我們的關係。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月24日舉行記者會，宣布與歐盟達成貿易協議（Reuters）

英國：零關稅零配額

英國首相府發聲明表示，協議滿足了2016年公投和2019年大選之中向英國公眾承諾的一切，「我們已取回對我們金錢、邊境、法律、貿易與捕漁水域的控制。」

英方又指協議對英國家庭、商人來說非常好的消息，「我們已經與歐盟簽署第一份基於零關稅和零配額的自由貿易協議」，又指該協議是雙方簽署的最大雙邊貿易協議，涵蓋2019年價值6,680億英鎊的貿易額。

英方：全面政治經濟獨立

英國又稱「我們不再受歐盟規則的約束，歐洲法院不再有角色」，英方指，此意味將於2021年1月1日實現全面的政治和經濟獨立。

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

歐盟：公平又正確的協議

歐盟委員會主席馮德萊恩同日發表講話，指這個協議「公平、平衡與正確」。她形容這是一條漫長而曲折的道路，又表示談判很艱難。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，將對協議展開詳細分析，然後決定是否在新一年批准該協議。

圖為英國首相約翰遜（左）12月9日與歐盟委員會主席馮德萊恩（右）會面時（AP）

英國議會12月30日投票

英國議會將於12月30日表決是否批准協議。

英歐代表經過長達9個月的談判後，雙方在23日爭取在最具爭議的公平競爭及漁業問題取得共識，並隨即整理數以百頁計的相關法律文本。路透社12月23日引述一位不具名的法國官員指，英方在過去48小時談判中作出重大讓步，有助雙方達成協議。

據消息人士所指，英方作出的讓步特別是在英國水域的捕魚權方面，該國最新的立場已經「遠離」過去的表態，即指只讓歐盟方面有3年使用權及把捕魚配額減少80%的表態。