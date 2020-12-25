英國脫歐｜約翰遜就英歐貿易協議發聲明︰英國法律將由英國制定

當地時間12月24日，英國與歐盟達成了脱歐貿易協議，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在社交媒體推特（Twitter）宣布完這一消息後並對此發表了聲明，他指出，英國通過與歐盟達成這份協議收回了對法律以及未來命運的控制權。

英國脱歐公投已過去四年半的時間，期間英國宮經歷了三任首相。圖為英國首相約翰遜（左）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）2020年9月在布魯塞爾會面時的場景。（Reuters）

據英國首相府官網消息，首相約翰遜當天對英歐達成脱歐貿易協議一事發表了聲明，他指出，這份協議意味着英國「收回了對法律以及未來命運的控制權」。

約翰遜表示，他對這份迄今以來雙方達成的最大規模的貿易協議感到滿意，該協議是一份具備加拿大風格（注：這裏指歐盟與加拿大之間達成的《全面經濟貿易協定》）的貿易協議，將保護英國國內的就業機會，保障英國商品在歐盟市場無關稅且不受份額限制進行出售、增加英歐商業交流，促進英國漁業發展以及允許英國按照自己的方式進行自主創新等。

圖為英國首相約翰遜12月24日在唐寧街見記者，講述與歐盟談判結果（Reuters）

約翰遜指出，這份協議使英國收回了對法律以及命運的控制權，收回了對規章制度的每一個細微之處的制定權，意味着自1月1日起，「英國法律將完全由英國議會制定，由坐在英國法院中的英國法官解釋，屆時歐洲法院的管轄權將終止」。

他還指出，儘管英國有時會與歐盟就一些問題產生激烈爭吵，但達成協議對雙方來說都是一件好事，原因是「在歐盟的家門口出現一個繁榮、充滿活力且知足的英國對歐盟來說並不是一件壞事，這會帶動整個歐洲大陸的就業與繁榮」，而英國採取不同的做法或採取不同的立法方式並不是一件壞事，因為英歐在很多方面的基本目標是一致的，相信未來雙方能夠在相互尊重與相互承認的基礎上共同發展。

此外他在聲明中還呼籲英國民眾團結抗疫並在聖誕節即將到來之際向他們送上了節日問候。

另據美國約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）公布的實時統計數據顯示，截至發稿，英國累計確診新冠肺炎（COVID-19）病例數為2,195,113例，其中69,731例死亡。

推薦閲讀：