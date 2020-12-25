英國脫歐｜英歐貿易協議尚要通過數關　英國議會30日將表決

英國與歐盟12月24日終達成貿易協議，但協議還要通過數關，即趕在英國脫歐過渡期12月31日屆滿前，讓英國上下議院與歐洲議會（European Parliament）審批及通過協議。

圖為英國首相約翰遜12月24日在唐寧街見記者，講述與歐盟談判結果（Reuters）

英國議會30日將表決

英國首相約翰遜（Boris Johnson）12月24日宣布與歐盟達成協議後，他表示英國國會將於12月30日，就是否批准與歐盟達成的貿易協議展開表決。

路透社報道，協議可望獲得足夠票數通過，在野工黨也表示會支持協議，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）稱，雖然協議空洞，但總比沒有協議好。報道稱，預料英國上議院也不會阻擋協議通過。

歐洲議會2021年審批

在歐盟方面，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐洲議會將對協議展開詳細分析，然後在新一年決定是否批准該協議。

The announcement of an agreement at negotiators’ level on the 🇪🇺🇬🇧 future relationship is a major step forward!



Now is the time for the @EUCouncil & the @Europarl_EN to analyse it, before they give their green lights.

#EU27 unity has been and will remain key.#Brexit — Charles Michel (@eucopresident) December 24, 2020

由於英國的脫歐過渡期將在2020年12月31日結束，目前沒有足夠時間讓歐洲議會在過渡期屆滿前通過協議，所以歐盟會員國將要為協議通過一個自2021年1月1日起生效的臨時申請程序。