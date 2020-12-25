特朗普促國會修改紓困方案加碼派錢　共和黨人拒絕

美國總統特朗普（Donald Trump）尚未簽署國會通過的抗疫紓困方案，並要求國會修改方案，提高向美國民眾發放的個人補助金至2,000美元，但美聯社12月24日報道，眾議院內的共和黨人反對。 美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發表聲明，批評共和黨議員拒絕提高金額，認為此舉將導致一些家庭面臨更大經濟困難。

在提高個人補助金一事上，美國總統特朗普與眾議院議長佩洛西似乎罕見地存在一些共識，但是否會落實到行動則無法確定，圖為2019年2月在美國國會內（Reuters）

美聯社報道，眾議院內共和黨人「迅速反對」特朗普的要求，共和黨參議員布蘭特（Roy Blunt）認為，最好的解決方法就是總統去簽署法案，「我仍然希望這將是他的決定。」

民主黨籍的眾議院議長佩洛西則在聲明表示，就在聖誕節假期來臨之際，共和黨眾議員們「殘酷地」剝奪了美國民眾獲得由總統特朗普（Donald Trump）支持的2,000美元個人救助金的權利，如果總統對此事的態度是認真的，那麼他必須要求共和黨眾議員們接受民主黨提出的建議並停止對這件事進行阻擾。

佩洛西還指出，眾議院將在12月28日就2,000美元現金發放的獨立法案進行投票，屆時投反對票的議員將被認為是否認美國家庭面臨經濟困難，並且否認這些家庭需要救濟。

美國國會12月21日通過新一輪規模達9,000億美元的新冠援助方案，其中包括向美國民眾發放總計1,500億美元的補助金，每個人可得約600美元的現金，以及向失業者提供每周近300美元的救濟金等。

特朗普此後要求國會將個人補助金從600美元提高至2,000美元，否則他將不會簽署該方案。截至目前，特朗普尚未透露他是否曾要求共和黨方面同意提高個人救助金。