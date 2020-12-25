澳媒：港人申請澳洲新簽證　或豁免技術簽證要求條件

澳洲政府在7月初公布為香港人提供申請永久居留的方案後，當局一直未有提及如何在簽證到期後取得永久居留權的方法。澳洲傳媒12月24日報道，內政部首次透露更多申請成為永久居民的條件。

澳洲7月9日宣布，「優待香港人」方案，包括讓持有當地學生簽證或臨時技術簽證（Temporary skilled visa）的港人獲准額外在澳洲居留5年，其後有途徑申請永久居留權。

當地電台SBS廣東話台（SBS Cantonese）曾就有關問題多次追問內政部，對方表示首個新的永久居留簽證不會在5年內發出為由，未有明確透露具體內容，只強調申請人須符合「健康、品格及保安要求」，惟沒有證實這些是否等於所有條件。

內政部發言人12月24日再向SBS表示，指有關簽證仍在制訂中，但合資格的香港護照持有人，將無須符合其他技術簽證通常要求的額外條件。而當局會在2021年初公布更多細節。

澳洲廣播公司（ABC News）曾報道，目前約有10,500名香港留學生及1,500名持相關簽證港人身處澳洲。而內政部指出，申請延長及之後永久居留簽證的人士須持有香港特區護照，至於只持有英國國民（海外）護照的人士則不被納入有關方案之內。