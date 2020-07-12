港版國安法｜澳洲：持簽證港人申永久居留　需經品格及國安測試

澳洲7月9日公布「優待香港人」方案，提供申請永久居留途徑。署理移民部長塔奇（Alan Tudge）7月12日表示，申請人需通過品格及國安測試才能獲居留權，及後會有渠道申請成為澳洲公民。他又指出，若有人能證明遭到迫害，可申請人道主義庇護簽證。

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澳洲廣播公司（ABC News）報道，目前約有10,500名香港留學生及1,500名持相關簽證港人身處澳洲。相關人士在簽證過期後，可申請澳洲永久居留權。

申請人不會自動得到澳洲永久居留權，他們仍需要通過國家安全測試及品格測試。在得到永久居留權後，他們會有渠道申請成為澳洲公民。

塔奇表示，在《港區國安法》實施後，很多特區護照持有人正尋求其他去處，所以澳洲向他們提供額外的簽證選項，同時吸引香港人才。

他直指，現在香港的民主派示威者被任意逮捕的風險加大，強調如果有人聲稱受到迫害，並且能夠證明，便可以申請人道主義庇護簽證，目前已接獲137份申請。

澳洲7月9日宣布，暫停澳洲與香港的引渡協議，同時公布「優待香港人」方案，包括讓持有當地學生簽證或臨時技術簽證（Temporary skilled visa）的港人獲准額外在澳洲居留5年，其後有途徑申請永久居留權。