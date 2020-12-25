美媒稱海軍正研發無人駕駛船艦　集中應對中國

美國當選總統拜登（Joe Biden）即將繼承美國總統特朗普（Donald Trump）政府時期投資的一系列龐大的新型武器創新組合，其中大部分旨在遏制中國的軍事挑戰。而美國研發的無人戰艦可能是對抗中國海軍的利器。

美國《福布斯》網站12月23日刊文稱，美國海軍作戰部長吉爾迪（Micheal Gilday）相信，無人戰艦在未來的艦隊中扮演的重要角色。他將它們視為，集中針對中國的國防戰略的海上部分。

吉爾迪的想法並不難理解，如果要威懾或擊敗中國的軍事力量，美國海軍就需要在遠離中國本土的地方開展行動。而美軍的一些行動將在中國飛機、潛艇和反艦導彈的射程之內，它們可能被中國的海洋偵察衛星監視。

美國海軍Blue Angles7月3日在拉什莫爾峰國家紀念碑舉行的慶典上表演，圖為特朗普夫婦站在台上。（AP）

文章認為，美國海軍可能不想僅僅依賴於其標誌性的作戰系統，即昂貴的、有人駕駛戰艦來對抗中國。它還需要其他成本更低的裝備，在戰爭期間可犧牲的裝備——而不會犧牲船員。所以無人戰艦的概念在五角大樓迅速獲得到支持。

文中指出，現時有很多機械戰艦的工作在進行中，以及海軍想國會就戰艦原型提供撥款，這樣它才能進行實驗。而這耗費並不是那麼大，至2025年前，是每年少於10億美元。

這種成本較低的艦艇看來會引起即將上任的拜登團隊的注意。但當然現時沒有任何無人駕駛船艦準備好服役，未來尚有更多研究及原型船艦需做。