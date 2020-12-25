教宗發表聖誕文告　呼籲全球分享疫苗

教宗方濟各（Pope Francis）在12月25日發表聖誕文告，呼籲政商領袖不應讓市場力量及專利法優先引入新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，而是應該平均分配。他同時譴責民族主義及激進個人主義。

受到疫情影響，教宗一改在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）中央陽台向信眾講道的傳統，而是在梵蒂岡內的講台內透過視像發表講話。他表示，在這個受到生態危機、嚴重經濟及社會不公的歷史時刻，再加上疫情的雪上加霜，令大家視其他人為兄弟姊妹就更加重要。

談到疫情，方濟各呼籲大家、一國之首、企業及國際組織宣揚合作，為全球提供疫苗尋找方案，並特別指出應優先為世上高危及有需要人士伸出援手。他認為，大家不可在愛與民眾健康前，以市場力量及專利法為優先；而且亦不應以封閉的民族主義蒙蔽真正的家庭生活。

聖誕節：受到疫情影響，教宗方濟各在聖伯多祿大殿發表《致全城與全球》文告，場內只有約50人參與，而且都戴上口罩。（AP）

方濟各亦似乎間接地批評拒絕戴口罩的人，稱大家不應讓激進個人主義的病毒擊敗，從而對其他人所受的苦難不聞不問。

他表示，祈求伯利恒之子指引大家可以慷慨、支持和幫助他人，特別是受到疫情影響的高危、病患、失業或面對經濟困難的一族，以及在長期封城期間遭遇家庭暴力的女性。另外他希望敘利亞、也門、利比亞、南蘇丹、尼日利亞、伊拉克及納戈爾諾-卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）可以出現和平及諒解，同時祈求面對人道危機或天災的越南、菲律賓、馬里等地民眾可以獲得安慰。

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