馬勒當拿逝世｜教宗難忘足球詩人　古巴與委內瑞拉領袖哀悼

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阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona，中國大陸譯「馬拉多納」、台譯「馬拉杜納」）11月25日逝世，終年60歲。全球多個領袖，包括教宗方濟各亦對此表示沉痛哀悼。

圖為2014年9月，教宗方濟各接見馬勒當拿。馬勒當拿當時送了一件寫上方濟各的10號阿根廷國家隊球衣給教宗。（Reuters）

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，方濟各得悉馬納當拿的死訊後，回憶起兩人過去數年見面的時刻，並稱教宗會在禱告中懷念這位故人。

方濟各來自阿根廷，本身也是一位球迷，他在過去曾數次與馬勒當拿會面。梵蒂岡官方新聞在11月25日，以頭條「足球詩人」形容馬勒當拿。在2014年，方濟各在梵蒂岡接見了馬勒當拿，馬勒當拿向他送上一件印有方濟各名字的10號阿根廷國家隊球衣。

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除了教宗外，與馬勒當拿淵源最深的古巴、委內瑞拉及意大利，均有致哀。古巴國家主席迪亞斯卡内爾（Miguel Diaz-Canel）在個人Twitter上表示，馬勒當拿是古巴國民與卡斯特羅（Fidel Castro）的好友。古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez Parrilla）更特意向馬勒當拿的家人慰問。

委內瑞拉的總統馬杜羅（Nicolas Maduro）亦在國家電視台上表示，馬勒當拿的逝世令人心碎，稱馬勒當拿將永存人們心中，向他道別。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）在個人Twitter上，以「永恆的冠軍」形容着馬勒當拿，稱他以無與倫比的才華，在足球史上寫下了難忘的篇章。

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