【聖誕節】真．英女王聖誕文告鼓勵民眾繼續抗疫：你並不孤單

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth）12月25日按照傳統發表聖誕文告，她感謝抗疫人員的貢獻，又向暫時未能與親友見面的民眾表示「你並不孤單」。這次英女王的聖誕文告公開前出現一場小風波，英國電視台第四頻道（Channel 4）開玩笑以電腦技術製作「假女王」講話短片，引發爭議。

「真．英女王」的聖誕文告是12月24日在溫莎堡（Windsor Castle）預先錄製。她表示，在英國及全世界其他地方，很多人都挺身而出對抗今年的挑戰，她感到自豪與感動，她感謝各抗疫人員的貢獻，讚揚他們繼承南丁格爾的精神，為世界帶來希望。

94歲的英女王表示，疫情為大眾帶來困難，但也令人之人之間更加親密，民眾自願服務社區的行為令人鼓舞。她稱，雖然不少人在今年充滿憂傷，例如失去家人，又或要與親朋好友保持距離，為了安全甚至無法簡單擁抱或握手，她對此稱「如果你是他們之一，你並不孤單（You are not alone）。」

🎄📺 “In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year, and I am so proud and moved by this quiet, indomitable spirit.”



In her 2020 broadcast, The Queen reflects on acts of kindness during this extraordinary year. pic.twitter.com/iKa67aZEUZ — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2020

在這次聖誕文告播放前，當地也出現一場小風波，電視台第四頻道（Channel 4）利用以假亂真的Deepfake（深度仿冒）技術製作「假女王」講話短片，以另類方式向民眾祝賀節日。但該台的決定就引起爭議，批評之聲不斷。

在影片中，「假女王」批評過去在BBC播出的聖誕文告沒法讓自己暢所欲言，感謝第四頻道可以讓她不用照本宣科。

↓「假女王」的聖誕文告↓

An alternative message for a very alternative year. Watch on Christmas Day, 3:25pm. #AltXmas pic.twitter.com/L0qYL8jncI — Channel 4 (@Channel4) December 23, 2020

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