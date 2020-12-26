聖誕節｜博科聖地平安夜襲基督徒村　擄人燒教堂亂槍掃射據報11死

伊斯蘭極端組織博科聖地（Boko Haram）12月24日平安夜突襲尼日利亞（Nigeria）一條基督徒村莊，殺害多人及燒毀多座建築物包括教堂。據外媒引述消息人士報道，事件造成至少11名村民死亡，另有官員指起碼7人死亡及多人遭擄走。

涉事村莊名為佩米斯（Pemi），位於尼日利亞東北部，事發時有多名武裝份子乘坐貨車或電單車闖入村莊，然後亂槍掃射及焚毀多棟建築物包括10間房屋、1座教堂及醫院等，又搶劫本來用於分發給民眾慶祝聖誕的食物與醫院內的醫療物資。

圖為2020年12月17日，尼日利亞北部卡齊納市（Katsina）民眾發起集會反對暴力襲擊（Getty）

當地奇布克（Chibok）地區政府秘書奧斯曼（Kachallah Usman）表示，事件中有7人被殺，另有7人遭擄走，包括一名牧師。有法國媒體則引述當地消息人士報道，事件中有至少11名村民死亡。

尼日利亞保安部門近日已向全國發出警告，提醒在聖誕節期間出現襲擊事件的機會升高。

博科聖地被稱為「尼日利亞的塔利班」，該組織成立於2002年，認為「西方教育是有罪的」，以尼日利亞北部為大本營，強調實施嚴苛的伊斯蘭律法。2014年4月「博科聖地」闖入尼日利亞奇布克鎮，在一所學校擄走200多名女學生，事件轟動全球。