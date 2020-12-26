南非不滿英國高官言論　指沒證據顯示當地變種病毒傳播力更高

英國12月23日表示發現2個與南非有關的新冠肺炎（COVID-19）變種病毒確診個案後，南非方面對英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）的言論感到不滿。 南非衞生部長姆基澤（Zweli Mkhize）12月25日稱，夏國賢的言論讓人以為在南非發現的變種病毒是導致英國爆發新一波疫情的主因，他又表示，沒有證據顯示在南非出現的變種病毒「501.V2」，比在英國流行的變種病毒「B.1.1.7」傳播力更高。

圖為英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）12月23日在倫敦召開記者會談疫情最新發展（Reuters）

英國與南非先後宣布發現變種新冠病毒後，夏國賢12月23日公布英國從2個與南非有關的確診個案中檢測到變種病毒，2名患者都曾密切接觸到訪過南非的人士。夏國賢當時談到該新變種非常令人關注，「因為它傳染力更高，看來也比在英國發現的新變種突變得更多。」英方之後暫停往返南非的航班。

南非衞生部長姆基澤稱，夏國賢某些言論讓人以為在南非出現的變種病毒「501.V2」，是英國爆發第2波疫情的主因，他表示這並不正確，又指「有證據顯示，英國新型變種病毒的發展更早於南非。」

他稱，英國在12月14日向世界衛生組織（WHO）報告發現一種變種病毒，並且最早可追溯到9月20日在英國東南部肯特郡（Kent）出現，「這個發現距離南非發現變種病毒大約早了一個月。」

姆基澤又稱，沒有證據顯示「501.V2」比英國出現的變種病毒傳播力更高，也沒證據顯示「501.V2」會造成更嚴重發病率或死亡率。

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