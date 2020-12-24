新冠變種｜超強傳染力突破兒童免疫防線　一文看清英國、南非變種

目前雖未有跡象新冠變種病毒令感染者的病情加重，或引發更嚴重疾病，但研究表明最近發現的病毒變種傳染力強，更可怕是全球病毒學家不約而同表示，新的變種可能會使兒童與成年人一樣易感染。

引起全球新一輪恐慌的英國新冠病毒變種，學名為B.1.1.7，早在9月被發現，直到12月在英國南部頻繁出現引起關注。

病毒為何會變異？

病毒變種在特殊宿主體內發生。普通人感染新冠病毒，幾日才出現癥狀。此時體内免疫系統會進行防禦，病毒數量會下降，除非出現嚴重癥狀，通常幾周內就完全清除。然而，在免疫系統較弱的人體內，病毒可以活躍數月，長期在體內複製會積累突變。病毒的變異進化也可能由服藥所推動，一些變種可能具備對單株抗體的耐藥性。

另外，病毒也可能通過在動物宿主（例如水貂）中傳播而獲得新突變，重新感染人群。

大批英國民眾逃離倫敦（點擊大圖瀏覽）：

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爲何有超強傳染力？

英國研究發現B.1.1.7該變種比之前的變種傳播率高出50％至70％。B.1.1.7基因組有大量突變（共23個），每次突變都可能會改變病毒表面刺突蛋白的形狀。病毒是通過刺突蛋白附著在細胞上，並打開通道，進入細胞内部。而B.1.1.7有多達8個刺突，更易與人類相關受體結合。通常兒童比成人感染或傳播新冠病毒的可能性要小，是因爲兒童呼吸道上皮細胞的受體、以及血管緊張素轉換酶2（ACES）的受體量較成人少，而面對B.1.1.7多頭刺突的攻擊，兒童的免疫防線也失守。

變異會廢疫苗武功嗎？

大多數專家認爲變種不會對疫苗產生重大影響。目前莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）疫苗都是引導免疫系統針對病毒表面刺突蛋白質制造抗體。因疫苗產生的抗體會停留在刺突頂端，使病毒無法進入細胞。而B.1.1.7有八個刺突基因，使抗體更難抓緊它們。但如果變種進化到能躲避免疫系統的反擊時，適應性可能會令疫苗可能不再那麽有效。現時英美研究人員正測試這種可能性。

隨着新冠病毒在全球範圍內迅速傳播，英國政府於12月19日證實了病毒已發生變異的消息。（美國疾病控制與預防中心）

南非變種病毒是甚麼?

另一譜系的新冠病毒變種正在南非沿海迅速傳播，並開始蔓延全球包括登陸了英國。初步研究發現南非病毒變種在感染者呼吸道中濃度更高，在許多病毒性疾病中，這意味著更會有嚴重的癥狀，以及更强的傳染力。專家們警告它比英國的B.1.1.7傳播力更强。

嚴格的防疫對變種病毒依然有效，記住要戴口罩、保持社交距離、勤洗手、消毒和通風。

（紐約時報 / CNBC / 路透社）