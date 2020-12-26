新冠肺炎｜日本確診人數紀錄再破紀錄　暫停外國人入境至1月底

日本的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續高企，全國12月26日錄得破紀錄的3877宗新個案，其中首都東京的新病例佔949宗，創下單日新高，國內人士對醫療系統壓力的擔憂增加。

共同社26日指，當日新增的確診個案數字超越了24日新增的888宗，也是連續第3天新增逾800宗確診個案，都內至今有55,851人受感染。東京都政府已提高根據醫療系統壓力而定的警報級別至最高的第4級，為疫情爆發以來的首次。都知事小池百合子亦要求酒吧縮短營業時間，以及呼籲民眾避免不必要的外出，惟當地仍有不少民眾無懼疫情，繼續外出消遣。

另外，因應疫情持續，日本政府宣布從28日至2021年1月底，暫停來自所有國家和地區的新入境。

《日本時報》（The Japan Times）26日報道，新冠肺炎患者病床使用率超過50%的地區有7個，令它們的警報級別提升至第4級，顯示當地的感染情況正爆炸性地擴散。這些地區包括北海道、群馬縣、東京都、愛知縣、大阪府、兵庫縣及高知縣。大阪的病床使用率最高，達63.8%，東京的也已達53.7%。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，截至香港時間26日下午2時22分，日本累計有214,647宗確診個案，累計3,016人死亡。政府25日指，5名從英國抵達日本的人士確診新冠肺炎，而且體內有在英國發現的變種病毒株。日本放送協會（NHK）26日引述消息人士報道，一名曾經到過英國的航空機長感染變種病毒，並導致一名女家人受感染。目前兩人正在東京的醫療設施內接受治療。

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