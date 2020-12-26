【新冠疫苗】牛津研究員被指自行調低劑量　致阿斯利康現半劑結果

英國牛津大學和阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗仍然有待通過監管機構批准使用。路透社12月24日報道，牛津疫苗臨床測試期間因為研究員自行調低劑量，導致有「半劑疫苗」的結果出現。

路透社的偵查報道發現，根據牛津文件，研究員5月收到意大利製造商IRBM/Advent的疫苗，當時疫苗的後期臨床測試即將開始。意大利公司曾以即時聚合酶連鎖反應的方式進行品質檢查。

牛津其後再用分光光度法進行分析，發現K.0011批次疫苗的化學成分濃度較高。牛津堅信自己的測試結果，並想沿用早期臨床測試的量度工具，因此要求英國藥品與保健品監管局批准減少注射到志願者的劑量。局方最終批准。

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《刺針》刊出的文件指出牛津研究員以分光光度法進行分析時出錯，因此錯估濃度。文件沒有列出詳細時序，也沒有提到牛津當時有通知阿斯利康。不過牛津再聯絡藥品與保健品監管局，申請更改使用意大利廠商的量度方法，並徵詢意見如何處理接種錯誤劑量的志願者。6月初，當局准許接種半劑疫苗的志願者繼續參加臨床測試，並要求牛津按照原本測試全劑安全和有效率的計劃，加設接種全劑疫苗的測試組。