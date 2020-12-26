【新冠疫苗】波士頓醫生接種莫德納疫苗　出現嚴重過敏反應

美國展開大規模新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種計劃。《紐約時報》報道，波士頓一名醫生12月24日接種莫德納公司（Moderna）的疫苗之後出現嚴重過敏反應。這是莫德納疫苗首宗同類個案。

報道指，波士頓醫療中心的老年腫瘤科醫生Hossein Sadrzadeh本身有嚴重甲殼類敏感，當日下午接種莫德納疫苗。Sadrzadeh接受訪問時表示，接種之後幾乎即時出現嚴重反應，感到頭暈和心跳加速達到每分鐘150下，血壓也下降。他形容，情況跟食用甲殼類時出現的反應相同。

波士頓醫療中心發言人基布（David Kibbe）確認Sadrzadeh當日接種疫苗，並指他出現過敏反應，能夠自行注射腎上腺素，送往急症部門檢查、治療和觀察，後來已經出院，目前狀況良好。莫德納公司發言人表示，醫療安全團隊將研究個案。

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疫苗成份類似的輝瑞（Pfizer）／生物新科技（BioNTech）疫苗同樣曾誘發過敏反應。美國聯邦機構正在調查最少六宗出現過敏反應的個案。食品和藥物管理局和疾病控制和預防中心已經討論輝瑞部份個案牽涉的反應，但未確定是否疫苗其中一種成份引起過敏反應。