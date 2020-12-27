英國脫歐｜1246頁貿易協議文件正式公開　英媒：較加拿大模式好

英國與歐盟宣布達成貿易協議後，12月26日正式公開長達1246頁的協議文件，內容涵蓋貿易、核能源、交換機密信息的機制等，英國廣播公司（BBC）在取得協議全文後指，協議較「加拿大模式」佳。

該份文件全名為「歐盟與英國貿易與合作協議草案」（Draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement，暫譯），預料將在英國12月31日晚上正式脫離歐盟單一市場及關稅同盟後生效，讓雙方貨物流動不會有徵收關稅或配額問題。

The full text of our agreement with the EU and related documents has been published this morning. https://t.co/10XgwUdrli — David Frost (@DavidGHFrost) December 26, 2020

BBC報道，協議較歐盟與加拿大建立的貿易模式為佳。報道提及歐盟將給予英國進口電動車免稅待遇，前提是大部分零件須由歐盟生產，將在6年內分階段實施，讓在英國設廠的部分大型車廠受惠。

文件列明，若果雙方日後出現會影響貿易的重大分歧，將有把協議「重新平衡」（rebalance）的共同權利。BBC指，這較歐盟與加拿大或日本簽訂的標準自由貿易協議為佳。

這份全長1246頁的文件中，當中約800頁為附錄和註釋，包括針對原產地、魚類、葡萄酒貿易、藥品、化學品和安全數據合作等規定。