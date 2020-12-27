新冠肺炎｜日本疫情加劇返鄉人數大減　飛機旅客僅往年一半

2020年即將過去，日本也進入了「年末年始」的連假日。往年很多日本人都會趁機會從城市回鄉探親過新年，但2020年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，回鄉人數明顯大減，機場和車站人流明顯減少。

圖為12月27日，東京一個街道上。受疫情影響，街道上行人也比過去往年為少。（Getty）

12月26日周六，開始陸續有人回鄉度歲，不過今年不論是機場還是車站，人流明顯減少。雖然未至於疏落，但不少航班未有爆滿，機場未見人群擠湧，與往年必定熙來釀往的景象差別甚大。

自疫情爆發至今，日本航空業備受打擊。在國際線幾乎完全癱瘓下，航空公司希望國內線能彌補損失。但自11月疫情再度反彈，政府突然宣布全國中止Go To Travel旅遊計劃後，大量旅客臨時取消機票，整體搭乘率大減。

全日本航空（ANA）在24日公布年末年始期間（12月25日至1月3日）機票訂購情況，共有65.2萬人次，為2019年同前的44.7%。

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新幹線的情況同樣，在26日東京車站在東海道新幹線的月台上，只有少量的乘客在等候列車。根據JR東海道數字，截至22日，12月25日至1月5日新幹線指定席預約率只有2019年的25%。

26日從東京開出的新幹線希望號自由席乘車率只有2019年的20至60%；新幹線木靈號更只有10%左右，空位相當多。

有準備塔乘新幹線，前往神戶家鄉的乘客表示，沒想到新幹線乘客會那麼少，同時因害怕周遭的反應決定秘密返鄉，未有告訴朋友。