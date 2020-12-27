印度可能向越南出售超音速導彈？射程範圍覆蓋中國6大城市

隨中印邊境對峙遲未解決，印度可能向越南「布拉莫斯」超音速巡航飛彈，劍指中國大城市，轉移北京在喜馬拉雅山的焦點，並削弱中國海軍在南海的優勢。

建基香港的《亞洲時報》，其網站24日發布評論文章，稱印度總理莫迪（Narendra Modi）與越南總理阮春福21日舉行的視像峰會，在中國於印度太平洋地區的侵略活動日益增加的背景下，雙方同意一起維護印太地區和平與繁榮的共同願景。

文章指出，雖然在上述峰會中，莫迪與阮春福同意廣泛強化國防合作，標誌雙方在2016年建立的「全面戰略夥伴關係」出現最新動力，但外界關切的焦點仍在印度是否向越南提供布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈，這項武器將可能改變南海的權力平衡。

文章指出，越南、印尼、泰國、新加坡和菲律賓都在尋求一種可在潛艇、船艦、戰機或在陸地上發射的飛彈，以對抗中國的擴張。而印度與盟友俄羅斯共同開發的布拉莫斯導彈。

布拉莫斯導彈可攜帶300公斤的常規或核子彈頭，飛行速度達2.8馬赫，或音速的3倍，這意味着布拉莫斯飛彈無法被已知中國任何飛彈防禦系統攔截，而這款飛彈的精準度可對大多數海上目標產生致命威脅，包括中國航空母艦在內。

如越南獲得布拉莫斯導彈，在它任何一個基地發射，中國6個大城市，包括深圳、廣州、成都、重慶、東莞及武漢都在導彈1500公里射程範圍內。

文中指出，由於不明原因，印度迄今仍避免向越南交付布拉莫斯。中國已在官媒評論及聲明中指出，對於那些在南海聲索主權的國家交付「布拉莫斯」是一條戰略紅線。北京已不止一次警告新德里，勿更直接地介入南海爭議。