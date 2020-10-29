【中美角力】蓬佩奧訪問印尼　籲聯手在南海對抗中國

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月29日在印尼表示，華盛頓將尋找與印尼在南海合作的新途徑，拒絕中國在南海地區的「非法」主張。

蓬佩奧此次亞洲之行處處針對中國。圖為2020年10月26日，美國國務卿蓬佩奧和妻子蘇珊（Susan）抵達印度新德里機場後走下飛機。（Reuters）

路透社報道，正在印尼訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，華盛頓將尋找與印尼在南海合作的新途徑，尊重雅加達保護其在南海領海的努力，同時拒絕中國在南海地區的「非法」主張。

蓬佩奧正展開對五個亞洲國家的訪問。在與印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）舉行的聯合新聞發布會上，蓬佩奧讚揚雅加達為保護其在納土納群島（Natuna Islands）附近海域的主權而採取的「果斷行動」。他表示，中國（對納土納群島附近海域）的主張是「非法的」。

蓬佩奧又在與印尼外長會晤後舉行的新聞發布會上說「我期待着以新的方式共同合作，確保海上安全，保護（南海）這一世界上最繁忙的貿易路線。」

蕾特諾表示，印尼尋求一個「穩定與和平」的南海，國際法在南海得到尊重。

中國此前否認對納土納群島有主權聲索。2015年11月12日，中國外交部時任發言人洪磊在例行記者會上表示，印尼對中國的南沙群島沒有提出領土要求。納土納群島主權屬於印尼，中方也沒有表示異議。

對印尼方面稱發現中國船隻在納土納海域從事非法捕撈活動，向中方表達抗議，2019年12月31日，中國外交部時任發言人耿爽在例行記者會上回應稱，中國在南海擁有歷史權利。中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動，合法合理。